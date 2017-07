Backbone Technology AG: Beteiligung PAN AMP AG führt künstliche Intelligenz zur Cyberabwehr ein

DGAP-News: Backbone Technology AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Nachhaltigkeit Backbone Technology AG: Beteiligung PAN AMP AG führt künstliche Intelligenz zur Cyberabwehr ein 17.07.2017

Die BACKBONE Technology AG (WKN A0MFXS, ISIN DE000A0MFXS6), Hamburg, gibt bekannt, dass ihr Beteiligungsunternehmen, die PAN AMP AG, mit der Weltneuheit FORENSIC CLOUD(R) künstliche Intelligenz zur Cyberabwehr einführt.

Bereits während der Erprobung der FORENSIC CLOUD(R) in 2016/2017 wurden Cyber-Delikte erfolgreich aufgeklärt. Hierzu gehörten u.a.: Anschlagsdrohungen, Betriebsunterbrechung durch IT-Sabotage, Manipulation und Löschung von Daten, sowie Short Attacken auf gelistete Unternehmen. Weitere Aufgabenschwerpunkte liegen in der Frühwarnforensik vor Short-Attacken sowie in der Ortung von Systemen im Darknet.

Weitere Informationen zur FORENSIC CLOUD(R) stehen online unter panamp.de zur Verfügung. Mit ihren Beteiligungen verfolgt die BACKBONE Technology AG die Marktdurchdringung mit forensischen Technologien und Leistungen in den Kernmärkten Europas

