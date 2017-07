Mainz (ots) -



Vom "Mythos Darknet" über "Die sieben größten Tricks der Populisten" bis zu "Was spielt Deutschland?": Vom 20. Juli bis 31. August 2017 bietet ZDFinfo mehr als 50 Dokumentationen in Erstausstrahlung - mit vielen aktuellen Themen: Von "Im Netz der Lügen - Falschmeldungen im Internet" über "Zeugenschutz - Abschied vom alten Leben" bis zu "Macht und Machenschaften - Das geheime System der Kartelle". Zusätzlich bietet ZDFinfo auch noch Live-Sport: An zwei Abenden steht die Schwimm-WM in Budapest auf dem Programm.



Am Donnerstag, 20. Juli 2017, 20.15 Uhr, beleuchtet ZDFinfo aus Anlass des ersten Jahrestages des Amoklaufs von München den "Mythos Darknet" - die dunkle Seite des Internets. Am 22. Juli 2016 hatte der 18-jährige Schüler David S. am und im Olympiaeinkaufszentrum neun Menschen und sich selbst getötet. Die Waffe hatte er zuvor aus dem Darknet bezogen. Diesen schwer zugänglichen, aber offenbar florierenden Netz-Marktplatz für menschliche Abseitigkeiten nimmt die Dokumentation in den Fokus. Autor Andreas G. Wagner hat sich mit Unterstützern der Darknet-Technologie getroffen, IT-Sicherheitsexperten am Londoner King's College befragt und mit Europol-Ermittlern in Den Haag über ihre Arbeit im digitalen Schattenreich gesprochen. Der Film zeigt detailliert auf, wie sich das Darknet aus einem Projekt des amerikanischen Verteidigungsministeriums weiterentwickelt hat.



Wie groß die Gefahr durch Nachrichtenmanipulation aktuell wirklich ist - dieser Frage geht gleich im Anschluss Journalist Mario Sixtus in "Im Netz der Lügen - Falschmeldungen im Internet" nach. Drei weitere Doku-Erstausstrahlungen folgen am Samstag, 22. Juli 2017, in ZDFinfo: "Knast in Texas" (19.00 Uhr), "Zeugenschutz - Abschied vom alten Leben" (20.15 Uhr) und der BBC-Zweiteiler "Das Vermächtnis des Sherlock Holmes" (21.45 und 22.30 Uhr).



Am Dienstag, 25. Juli 2017, 19.30 Uhr, und am Donnerstag, 27. Juli 2017, 18.10 Uhr, berichtet ZDFinfo von der Schwimm-WM in Budapest. An den Tagen davor und danach locken weitere Doku-Premieren in ZDFinfo: BBC-Presenter Michael Mosley informiert über "Tödliche Wissenschaft - Chemische und biologische Waffen" (Montag, 24. Juli 2017, 20.15 Uhr), ZDFinfo-Presenter Thorsten Eppert erkundet in der Reihe "Macht und Machenschaften" das geheime System der Kartelle (Mittwoch, 26. Juli 2017, 20.15 Uhr) und die Filmautoren Franziska von Tiesenhausen und Bernd Reufels rollen mit neuem Foto- und Filmmaterial den "Fall Susanne Albrecht" auf (Freitag, 28. Juli 2017, 20.15 Uhr).



Mehr als 40 weitere neue Dokumentationen bietet allein der Monat August in ZDFinfo: Los geht es am Dienstag, 1. August 2017, 20.15 Uhr, mit dem Doku-Quiz über "Geheimnisse der Seefahrt" und endet am Donnerstag, 31. August 2017, 20.15 Uhr, mit dem Zweiteiler "Dianas Tod - Sieben Tage, die die Welt bewegten". Neue Folgen der ZDFinfo- Reihe "Überführt" mit Joe Bausch sind am Samstag, 5. August 2017, 20.15 Uhr ("Der Kaufhaus-Erpresser Dagobert") und am Samstag, 26. August 2017, 22.30 Uhr ("Der Drogendealer Sick") erstmals zu sehen. Weitere Doku-Highlights im kommenden Sommermonat: Der Dreiteiler "Millionenstadt über den Wolken" (Dienstag, 8. August 2017, 20.15 Uhr), "Die sieben größten Tricks der Populisten" (Mittwoch, 9. August 2017, 20.15 Uhr) und "Was spielt Deutschland? - Moorhühner, Siedler und Planer" (Mittwoch, 23. August 2017, 20.15 Uhr). Diese Dokumentation blickt passend zur Gamescom 2017 auf die deutsche Computerspiel-Geschichte zurück und trifft Pioniere des Genres, Spiele-Liebhaber und Programmierer.



