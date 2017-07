Saarbrücken (ots) - Der Urlaub beginnt jetzt!



Die Taschen sind im Kofferraum verstaut, die Snacks in die Kühlbox gepackt und der Motor läuft - allein damit beginnt für mehr als die Hälfte der Deutschen schon ihr Urlaub. Das zumindest sagt jeder zweite Autofahrer (51 Prozent) in Deutschland, wie eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt ergab.(1)



Das Fazit: Bereits mit der Autofahrt in den Ferienort fängt die Erholung an. Doch wenn mit jedem Kilometer Meer oder Berge näher rücken und die Gedanken an den Alltag immer weiter zurückliegen, rät Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt, zur Voraussicht: "Trotz der Vorfreude auf den wohlverdienten Urlaub sollten Autofahrer auf langen Strecken regelmäßig Pausen einlegen. Denn Müdigkeit hinterm Steuer kann zur Gefahr für einen selbst, die Mitfahrer und für andere Verkehrsteilnehmer werden." Auf die Signale des Körpers sollte man daher frühzeitig reagieren. "Wer Anzeichen von Müdigkeit verspürt, sollte möglichst bald den nächsten Parkplatz aufsuchen. Ein kurzer Erholungsschlaf ist dabei die bessere Alternative zu koffeinhaltigen Getränken. Ideal ist es, wenn man sich beim Fahren abwechseln kann."



(1) Repräsentative Umfrage "Sommer 2017" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2017 wurden in Deutschland 1.554 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt, darunter 1.389 Autofahrer.



