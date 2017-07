Wer sich Geld leiht, verdient daran: Zum ersten Mal vergibt eine Bank in Deutschland einen Kredit mit negativen Zinsen an Privatkunden. Der Tabubruch dürfte vor allem helfen, den Anbieter ins Gespräch zu bringen.

Verkehrte Welt: Das Internetportal Smava will erstmals einen Ratenkredit mit Negativzinsen vergeben. Kunden müssen am Ende also weniger Geld zurückgeben, als sie sich geliehen haben. "Wer einen Kredit in Höhe von 1.000 Euro aufnimmt, muss nur 994 Euro zurückzahlen", rechnet Smava-Chef Alexander Artopé vor. Das entspricht einem effektiven Zinssatz von minus 0,4 Prozent. "So günstig konnte man noch nie Geld leihen", sagt Artopé.

Mit dem Angebot betritt das Kreditvergleichsportal Neuland. Schon im Juni 2014 führte die Europäische Zentralbank negative Leitzinsen ein. Doch bei Privatleuten, die Darlehen aufnehmen wollen, kamen die negativen Zinsen bislang nicht an. Das will Smava nun ändern. Der kalkulierte Tabubruch dürfte vor allem dabei helfen, das Kreditportal ins Gespräch zu bringen.

In Skandinavien vergaben Banken schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...