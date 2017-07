Mannheim - Bis März 2019 soll der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union vollzogen sein, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Unklar ist jedoch, ob und in welcher Form Großbritannien auch den europäischen Binnenmarkt verlässt.

Den vollständigen Artikel lesen ...