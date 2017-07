Das Ende der Fahnenstange für Aktien ist erreicht. Charts von 2000 und 2007 im Vergleich. Ähnliches Chartbild für den laufenden Zyklus. - Klare Divergenz: Was ist mit Gold und Silber los?Die Parallelen zum Jahr 2000 sind frappierendVor allem in den USA gleicht das Geschehen an den Aktienmärkten inzwischen in vielerlei Hinsicht den Vorgängen des Jahres 2000, als die Technologieblase ihren Höhepunkt erreichte. Einige der wichtigsten Parallelen bei den Sentimentindikatoren, der Überbewertung oder der Spekulation auf Kredit haben ich kürzlich erst in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren thematisiert. In der am Dienstag erscheinenden August-Ausgabe werde ich zusätzlich ein paar Beobachtungen von Vorgängen und Verhaltensweisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...