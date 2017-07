Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach der guten Vorwoche am Montag kalte Füße bekommen. Die Anleger warteten auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Auch die Berichtssaison in den USA nimmt erst ab dem morgigen Dienstag richtig Fahrt auf.

