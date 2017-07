Wien - In den kommenden Tagen steht die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank im Fokus des Interesses, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).EZB-Präsident Draghi habe zuletzt die Tür geöffnet, den geldpolitischen Maßnahmenmix in Zukunft anzupassen. Zur Erinnerung: Im Zuge einer Konferenz im portugiesischen Sintra habe er in seiner Rede darauf verwiesen, dass mit fortwährendem Aufschwung reflationäre Tendenzen Auftrieb erhalten würden. Insofern sei die aktuell noch niedrige Inflationsrate im Lichte der längerfristigen Inflationsaussichten zu relativieren. Mit Kräftigung der zugrundeliegenden Inflationsentwicklung könne auch die Dosis der Akkommodation reduziert werden, ohne dabei das Wirkungsmaß zu verringern.

