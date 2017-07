Wien - In den nächsten Tagen stehen eher Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit dem Empire State Manufacturing Index und dem Philadelphia FED Index (Mo bzw. Do) würden die beiden ersten relevanten regionalen Stimmungsumfragen für das Verarbeitende Gewerbe im Juli veröffentlicht. Der Konsens sei nach Meinung der Analysten in beiden Fällen etwas zu vorsichtig in seiner Erwartung. So dürfte das Minus beim Empire State Index kleiner ausfallen als allgemeinhin erwartet und beim Philadelphia FED Index dürfte es keinen deutlichen Rückgang, sondern sogar ein kleines Plus geben.

