New York / London - Die Ölpreise haben zu Beginn der neuen Handelswoche ihren Erholungskurs fortgesetzt, aber nur noch leicht zugelegt. Am Montagmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 49,06 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung stieg um 13 Cent auf 46,67 Dollar.

Die Sorge vor einem zu hohen Angebot bleibt ein beherrschendes Thema am Ölmarkt. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...