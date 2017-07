München (ots) -



RTL II zeigt vier Highlight-Folgen der beliebten Selfie-Soap



- Ab Montag, 17. Juli 2017, um 23:00 Uhr bei RTL II



Bereits seit über einem Jahr leben die vier erfolgreichen Bloggerinnen und Social-Media-Queens Roxana "Roxi" Strasser, Luísa Lión, Sophia Phiaka und Filiz Leyla in einer stylischen WG im Herzen Münchens ihren Traum und lassen ihre zahllosen Follower Tag für Tag an ihrem Leben teilhaben. Nun steht ein neues Kapitel an: Luísa zieht aus und ein neues WG-Mitglied muss gefunden werden.



Egal ob beim morgendlichen Workout, beim Dinner im Szenelokal, bei Influencer-Parties, im Urlaub in Australien oder beim Shoppen der neuesten Accessoires - die vier zeigen sich sympathisch, hautnah und authentisch - und das oft ungeschminkt und ganz privat.



In den vier neuen Episoden nimmt Filiz die Zuschauer mit nach New York und zur Agentur von Peyman Amin - wird sie den bekannten Modelagenten von sich überzeugen können?



Luísa hingegen steht vor ganz anderen Herausforderungen: Wie wird sich das Zusammenleben mit Daniel in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung gestalten? Schon bei der Auswahl der Einrichtung sind sich beide nicht ganz einig.



Roxi sieht sich mit vielen Herausforderungen bei ihrem geplanten Fitness-Start-Up konfrontiert. Muss sie die Idee, eines eigenen Online-Fitnesskurses etwa aufgeben?



Währenddessen arbeitet Sophia mit einem Coach zusammen, um ihr Selbstvertrauen zu bessern und endlich stellt sie den Mädels ihren neuen Freund vor.



Gemeinsam suchen die vier einen Nachmieter für Luisa - wird jemand diese großen Fußstapfen füllen können oder stellen die Bewerber nur die Geduld der Mädels auf die Probe? Wird vielleicht sogar ein Mann das Mädelsgespann in Zukunft aufmischen?



"MJUNIK": vier Folgen ab 17. Juli 2017, jeweils montags, um 23:00 Uhr bei RTL II und im Anschluss auf www.tvnow.de abrufbar



