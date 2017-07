FMW-Redaktion

Im Gegensatz zu den "herkömmlichen" Märkten wie Aktien, Devisen oder Anleihen werden Kryptowährungen wie Bitcoins oder Ethereum durchgängig gehandelt, also auch am Wochenende. Und an dem vergangenen Wochenende kam es zu verstärken Turbulenzen im Land der Kryptowährungen: so rutschte Bitcoin deutlich unter die Marke von 2000 Dollar und fiel am Sonntag auf 1800 Dollar, die zweitwichtigste Kryptowährung Ethereum fiel zwischenzeitlich 22% auf 130 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mai.

Woher der Abverkauf? Der Grund ist, wie fast immer: Geld bzw. die Auseinandersetzung darum. Konkret geht es um ein für den 31.Juli geplantes Software-Upgrade, das die Kapazitäten erhöhen soll, um die Umlaufgeschwindigkeit der Bitcoins zu erhöhen. Faktisch würde das aber bedeuten, dass die Miner, die in komplizierten Transaktionen neue Bitcoins generieren, weniger Geld verdienen würden. Also sind eben diese Miner gegen jede Veränderung, die sich für sie nachteilig auswirken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...