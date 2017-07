Karlsruhe (ots) - Mit der Zusammenführung vormals getrennter Lizenzen für eLux® RP und die Scout Enterprise Management Suite® will Unicon Software seinen Kunden die Organisation und das Handling erleichtern.



Die neue Lizenz "eLux & Scout Enterprise Management Suite" steht ab heute zur Verfügung. "Bei Unicon sind wir bestrebt, unsere Produkte so zu entwickeln, dass deren Nutzung und Verwaltung so intuitiv und einfach wie möglich ist. Wir wollen unsere Partner und ihre Kunden entlasten und haben deshalb die bisher getrennten Lizenzen für eLux® RP und die Scout Enterprise Management Suite® zusammengefasst", berichtet Unicon-Geschäftsführer Niels Keunecke. "Das Lizenzhandling zu vereinfachen, sehen wir als einen konsequenten Schritt in der Kundenbeziehung."



Der wesentlichste Unterschied zum alten Modell: Für Unicon-Vertriebspartner und ihre Kunden verringert sich der organisatorische Aufwand. Thin Clients oder andere x86-basierte Endgeräte, die mit eLux RP 6 vorinstalliert ausgeliefert werden, benötigen im nicht-verwalteten Betrieb künftig keinen lokalen Lizenzschlüssel mehr. "Damit nutzen wir eLux RP 6 auf dem Gerät dann kostenlos aber lizensiert", erläutert Rüdiger Landto, Head of Client Business EMEIA bei Fujitsu, einem langjährigen Partner der Unicon. "Bei der Nutzung von eLux RP 6 und Scout Enterprise Management Suite 15 wird durch die Zusammenführung der vormals getrennten Lizenzen das Handling für unsere Kunden deutlich einfacher sowie übersichtlicher und der Gesamtaufwand sinkt", so Landto.



Für Anwender, die das traditionelle Modell vorziehen, bleiben Einzellizenzen eLux RP (älter als Version 6) und Scout Enterprise Management Suite (älter als Version 15) bis auf weiteres verfügbar.



Details zu den Lizenzen finden Sie unter http://udocs.unicon-software.com.



