Mannheim (ots) - Echte Surf-Flatrate schon ab 11,99 EUR/Monat - Einfache Tarife ohne Hintertüren - Im Netz von Unitymedia



Sonderangebote, Zusatzoptionen, Tarifdschungel - mit diesem Wirrwarr ist nun Schluss. eazy, die neue Marke für Festnetz-Internetprodukte ist heute gestartet, um das Zeitalter der Kundenverwirrung zu beenden. Bei eazy gilt: Das beste Internet ist das, worüber man sich keine Gedanken machen muss. Die Tarifstruktur ist einfach, die Kosten radikal niedrig, die Technologie zuverlässig. Für nur 11,99 EUR/Monat surfen Kunden mit den eazy-Tarifen unbegrenzt mit 20 Mbit/s; 50 Mbit/s gibt es für acht Euro mehr. Ein WLAN-Router sowie Rufnummernmitnahme und bei Bedarf die Installation durch einen Techniker sind im Preis inbegriffen, und außer der einmaligen Bereitstellungsgebühr von 39,99 EUR fallen keine weiteren Zusatzkosten an. Das ist eazy.



Die neuen Tarife werden exklusiv unter dem Label eazy auf www.eazy.de vermarktet und stehen den Kunden im Unitymedia-Netz in NRW, Hessen und Baden-Württemberg zur Verfügung. Die bei vielen Anbietern übliche Preiserhöhung nach wenigen Monaten gibt es nicht. Genauso fair ist Telefonieren mit eazy: Ein Telefonanschluss ist inklusive, abgerechnet wird minutengenau (Festnetz 2,5 Cent/Min, Mobilfunk 19,9 Cent/Min). Noch einfacher macht es eine Festnetz-Flatrate, die sich Kunden für 4,99 EUR/Monat hinzubuchen können.



"Viele Nutzer von Festnetz-Internet wurden von ihren Anbietern in einen Dschungel aus Klauseln, Zusatzoptionen und Extrakosten gelockt. Wir helfen den Kunden da raus! eazy bietet radikal günstige Tarife ohne Schnickschnack - genau das Richtige für Menschen, die ohnehin schon genug auf der Uhr haben und einfach nur gut und günstig surfen wollen", kommentiert Johannes Schubert, Director Operations bei eazy.



eazy ist eine Marke der Vertriebswerk GmbH, einem Spezialisten für Multichannel-Vertrieb. Das Unternehmen bietet vielfältigen Partnern, wie zum Beispiel Telekommunikationsanbietern, innovative, technologiebasierte Komplettlösungen an. Prozesse wie Installation und Service werden aus organisatorischen und logistischen Gründen über Unitymedia realisiert.



Ansprechpartner für Medienanfragen:



Panke Consulting GmbH, Schwedenstr. 17, 13357 Berlin Tel.: +49 30 74 927 731 Email: eazy@panke.co