Frankfurt - Die sich anbahnende Zinswende stellt klassische Anleihenanleger vor große Herausforderungen. In einem flexiblen Anleiheportfolio werden Unternehmensanleihen als Baustein immer wichtiger. Für Privatanleger bietet sich der Einsatz von Fondslösungen wie etwa dem Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds (ISIN LU0300357554/ WKN DWS0M3) an, die das Anlagevermögen breit streuen und aktiv auf Marktveränderungen reagieren können, so die Experten von DWS Investments.

Den vollständigen Artikel lesen ...