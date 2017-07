Hamburg / Essen (ots) - Die Verleihung der GOLDENEN KAMERA 2018, die von der FUNKE MEDIENGRUPPE veranstaltet wird, findet am 22. Februar 2018 in der Hamburg Messe statt. Die hochkarätig besetzte Fachjury steht bereits fest und wird in Kürze ihre Arbeit aufnehmen.



"Wir sind sehr froh, dass uns bei der Auswahl der Nominierten und Preisträger 2018 in den nächsten Monaten wieder ausgezeichnete Köpfe und Macher der Entertainmentbranche unterstützen. Mit Emilia Schüle und Matthias Schweighöfer haben wir zwei der gefragtesten Schauspieler Deutschlands dabei, die die Fernseh-, Streaming- und Kinolandschaft bis ins kleinste Detail kennen. Dunja Hayali und Michael Mittermeier werden die Aspekte Information und Unterhaltung einem genauen Faktencheck unterziehen, und mit Quirin Berg steht uns ein renommierter Filmproduzent zur Seite, der Innovationen und außergewöhnliche Inszenierungen in den Fokus rückt", so Christian Hellmann, Chefredakteur der FUNKE Programmzeitschriften und Vorsitzender der Jury. Weitere Mitglieder der Fachjury sind Christiane Flatken, stellvertretende Chefredakteurin, Sabine Ulrich, stellvertretende Ressortleiterin, sowie Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion.



Für die Jury heißt es u.a., rund 50 Filme und Serien, sprich über 4.000 Minuten Material, zu sichten. Die Vorauswahl hierzu treffen die 50 Redakteurinnen und Redakteure aus dem Hamburger Kompetenzzentrum Entertainment, die tagtäglich das Geschehen der Film- und Fernsehbranche für die redaktionelle Arbeit der Programmzeitschriften verfolgen.



Wer sich am Ende in geheimer Wahl durchsetzen wird, erfahren auch die Jurymitglieder erst am 22. Februar 2018 in der von Steven Gätjen moderierten Gala, die das ZDF ab 20:15 Uhr ausstrahlt.



