Die US-Berichtssaison ist gestartet, JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo haben bereits am Freitag ihre Bücher geöffnet, diese Woche folgen weitere Banken, aber u.a. auch Microsoft und IBM werden Zahlen vorlegen. Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets mit einer Einschätzung zu den US-Zahlen. Im Interview mit Moderatorin Viola Grebe erklärt der Marktexperte außerdem, was er generell von den US-Märkten erwartet und wann er mit der Umsetzung einiger Vorhaben von US-Präsident Donald Trump rechnet. Was das auch für den EUR/USD bedeutet, erfahren Sie im Interview.