Die Heizölpreise sind fester in die neue Woche gestartet und steigen den zweiten Handelstag in Folge. Gegenüber Freitag beträgt das der Tagespreisaufschlag ca. 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter teurer. Das größte Potential für spannende Meldungen geht heute in jedem Fall vom Spontanmeeting der OPEC aus. Dessen Einberufung am Donnerstag bekannt wurde. Nähere Einzelheiten zum Inhalt gab und gibt es allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...