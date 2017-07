Das ist schon bitter. Da arbeiten die politisch Linken in Deutschland über 50 Jahre beharrlich daran, die Formel "Rechts ist die Hölle - links ist der Himmel - in der Mitte ist nichts" in das instinktsteuernde Stammhirn des Volkes zu pflanzen.

Der Beitrag "Rechts ist die Hölle - links ist der Himmel - in der Mitte ist nichts" erschien zuerst auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...