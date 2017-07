Berlin (ots) - Berlin - Der International Council on Clean Transportation (ICCT), der auch an der Aufdeckung des Diesel-Skandals beteiligt war, hat in einer neuen Studie über den Kohlendioxid-Ausstoß von Lastwagen ermittelt, dass die CO2-Emissionen von Lkw deutlich niedriger liegen könnten. Bis 2025 wäre es nach Einschätzung des ICCT möglich, mit bereits existierenden Technologien den CO2-Ausstoß von großen Sattelschleppern um 27 Prozent zu senken. Bei kleineren Lkw im städtischen Verteilverkehr wären es immer noch 23 Prozent. Die Studie liegt dem Politikbriefing des Tagesspiegels "Background Energie und Klima" vor.



