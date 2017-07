Deutsche Gewerbeimmobilien sind in Zeiten von Nullzinsen heiß begehrt. Das Angebot ist knapp. Mit dem neuen Verlagsgebäude Axel Springers hat sich der norwegische Staatsfonds nun ein Filetstück in Berlin gesichert.

In Berlin wurde gerade eine der wahrscheinlich teuersten Gewerbeimmobilien in diesem Jahr verkauft - dabei gibt es das Gebäude noch gar nicht. Die Rede ist vom Neubau des Axel-Springer-Verlagshauses an der Ecke Zimmerstraße/Axel-Springer-Straße. Die Immobilie hat sich eine Gesellschaft des norwegischen Staatsfonds, die Norges Bank Real Estate Management für 425 Millionen Euro von Axel Springer gesichert. Verkauft wurde außerdem die angrenzende, zehngeschossige Axel-Springer-Passage an Blackstone und Quincap. Das gesamte Transaktionsvolumen der Verkäufe summiert sich auf 755 Millionen Euro.

"Der erzielte Verkaufspreis liegt deutlich über unseren ursprünglichen Erwartungen", sagte Springer-Finanzchef Julian Deutz. "Die zusätzliche Liquidität können wir für künftige digitale Wachstumsinitiativen einsetzen."

Bei Blackstone freute sich Anthony Myers, der Leiter des europäischen Immobiliengeschäfts der amerikanischen Investmentgesellschaft: "Die Axel Springer Passage wird ein zentraler Bestandteil unseres ...

