Hamburg (ots) - Seit den US-Wahlen steht zur Debatte, inwiefern Facebook-Filterblasen Wählerentscheidungen beeinflussen. Wie unterschiedlich gestaltet sich die Nachrichtenauswahl auf Social-Media-Kanälen für Nutzer im deutschen Sprachraum vor der Bundestagswahl? Hierzu bietet das NDR Medienmagazin "Zapp" ab Montag, 17. Juli, online unter www.NDR.de/zapp/filterzapper die Möglichkeit zum Selbstversuch.



Bis zur Wahl stellt "Zapp" auf seinen Online-Seiten zwei Facebook-Filterblasen nach. In der einen werden die facebook Postings klassischer Medien ausgespielt, in der anderen die Postings sogenannter alternativer Medien. Beide News-Feeds kann der Nutzer nach den Themenfeldern wie "Gesellschaft", "Außenpolitik", "Wirtschaft", "Medienkritik" und "Gesundheit" sortieren.



Die Filterblase der alternativen Medien wurde in Zusammenarbeit mit der Rudolf-Augstein-Stiftungsprofessur für Praxis des Qualitätsjournalismus der Universität Hamburg ausgewählt. Entscheidend für die Auswahl war die Facebook-Popularität und das Selbstverständnis des Angebots als Alternativmedium. Die klassischen Medien wurden von "Zapp" nach der Anzahl ihrer Facebook-Likes bestimmt. Die einlaufenden Nachrichten werden redaktionell kuratiert.



Mehr Informationen unter www.NDR.de/zapp/filterzapper



OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2



Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information presse@ndr.de



http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse