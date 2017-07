Wien - Oliver Harth wird nach über 25 Jahren Tätigkeit an verantwortlicher Stelle für Universal-Investment das Unternehmen Ende September 2017 zum Abschluss des laufendes Geschäftsjahres verlassen, so die Experten von "FONDS professionell".Seit 1992 im Unternehmen, sei Harth seit 2001 in der Geschäftsführung von Universal-Investment aktiv gewesen, zuletzt in der Rolle des Chief Operating Officers (COO).

