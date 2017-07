Mainz (ots) -



Das ZDF zeigt an den Donnerstagen, 20., und 27. Juli 2017, 20.15 Uhr, zwei neue Folgen der Rateshow "Da kommst Du nie drauf!". Kuriose Fragen stehen im Fokus der Show mit Johannes B. Kerner. Zwei Teams aus Prominenten liefern sich darin einen Wettkampf beim Raten und Beantworten schräger Fragen.



Was verbirgt sich hinter dem Begriff "Kawaii Cooking"? Kann ein Schal seinen Träger auf Fotos unsichtbar machen? Auf solch schräge Fragen suchen in der Show am Donnerstag, 20. Juli 2017, 20.15 Uhr, Jorge Gonzáles, Joachim Llambi, Ilka Bessin, Gloria von Thurn und Taxis, Natalia Wörner und Kaya Yanar Antworten. In der Ausgabe am Donnerstag, 27. Juli 2017, 20.15 Uhr, bestehen die Teams aus Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian, Christian Tramitz, Michael Mittermeier, Anja Kling und Sasha.



Die Diskussionen und Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort machen die Show aus, die Auflösung erfolgt getreu dem Motto: Da kommst Du nie drauf!



