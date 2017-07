FRANKFURT (BaFin) -

Der Finanzstabilitätsrat FSB hat anlässlich des G-20-Gipfels, der am 7. und 8. Juli in Hamburg stattfand, die Staats- und Regierungschefs umfassend über die Fortschritte in der Finanzmarktregulierung informiert.

