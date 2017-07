Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktie der Telekom Austria von 6,80 auf 7,75 Euro erhöht. Ihre Empfehlung "buy" für die Telekom-Aktie haben die RCB-Analysten gleichzeitig bestätigt.

Der RCB-Analyst Bernd Maurer begründet seine Kurszielerhöhung mit einer Anhebung der Prognosen für das operative Ergebnis sowie der Erwartung niedrigerer Steuerbelastungen und Investitionsausgaben. Als Kaufargumente für die Telekom-Aktie führt Maurer in der aktuellen RCB-Analyse die Stabilität der Telekom Austria-Erträge am Heimmarkt, den positiven operativen Trend in Zentral-und Osteuropa und die im Branchenvergleich günstige Aktienbewertung an.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 der Telekom Austria prognostiziert die RCB einen Gewinn von 0,53 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 0,54 (2018) und 0,57 (2019) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 0,20 (2017), 0,22 (2018) und 0,23 (2019) Euro je Aktie erwartet.

Am Montag gegen 13.40 Uhr notierten die Telekom Austria-Titel an der Wiener Börse mit einem kleinen Plus von 0,12 Prozent bei 6,916 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mik/dkm

AFA0032 2017-07-17/13:45

ISIN: AT0000720008