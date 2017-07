Mainz (ots) - Freitag, 21. Juli 2017, 22.30 Uhr



William & Kate - Königskinder auf Deutschlandtour



Royaler Glanz in Deutschland: Prinz William und Herzogin Kate sind vom 19. bis 21. Juli zu Besuch in Deutschland. Das ZDF fasst die Reise in einer Dokumentation zusammen.



William - die Nummer zwei der britischen Thronfolge - und Kate reisen mit ihren Kindern George (3) und Charlotte (2). Das Programm sieht zu Beginn einen Besuch in Berlin vor - dort wollen die Royals das Brandenburger Tor und das Holocaust-Mahnmal besichtigen.



Sie treffen die Bundeskanzlerin und den Bundespräsidenten. Zum Abschluss des ersten Tages in Deutschland feiern sie mit dem britischen Botschafter die Queen's Birthday Party.



Am Donnerstag sind die Royals in Heidelberg zu Gast. Sie sehen sich im Deutschen Krebsforschungszentrum um und besuchen ein Ruderrennen. Am Freitag folgt ein Abstecher nach Hamburg ins Internationale Maritime Museum. Auf dem Programm stehen auch die Elbphilharmonie und ein Besuch bei Airbus.







OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121