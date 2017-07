Bonn (ots) - phoenix Mein Ausland: Erstausstrahlung: Unglaublich, aber Indien! - Erfolgsgeschichten - Sonntag, 03. September 2017, 21.45 Uhr



Karma hin oder her: Die meisten Inder möchten erfolgreich sein. In dem von extremen Einkommensunterschieden geprägten Milliardenvolk ist Erfolg allerdings relativ. ARD-Korrespondent Markus Spieker erzählt unterschiedliche Geschichten kleiner und großer Triumphe.



Er trifft Teenager, die ihren ersten Schultag feiern und Männer, die sich durch einen "Frauenversteher-Kurs" die Liebe ihrer Gattin zurück erobern wollen. Er erzählt von einem Beamten, der es geschafft hat, aus Müll einen Vergnügungspark zu bauen, und von einem Anwalt, der mit unzähligen Helfern den Riesenstrand von Mumbai reinigt. Er berichtet von Spitzen-Gastronomen, enthusiastischen Pilgern und unscheinbaren Alltagsgewinnern. Dabei nimmt er die Zuschauer mit auf eine große Reise quer durch den indischen Subkontinent.



Ein Film von Markus Spieker, phoenix/2017



