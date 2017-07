Einfacher Reisekostenabrechnung durch Login und Datentransfer mit nur einem Klick



München, Deutschland (ots/PRNewswire) - Egencia®, der Geschäftsreisespezialisten der Expedia-Gruppe, hat jetzt 29 Partner in seine neue Open Connect Plattform integriert. Die Plattform soll als Teil des neuen Reisekosten-Produktportfolios (https://www.egencia .com/public/de/2017/02/16/egencia-mit-neuem-reisekosten-produktportfo lio/) die Abrechnung revolutionieren: Sie bietet den Nutzern ein integriertes Programm, das nur einen Log-in und eine Datenquelle für alles nutzt - Funktionalitäten, die buchhaltungs-basierte Programme bisher nicht ermöglichen.



Die Egencia Open Connect Plattform bildet die Basis des neuen Produktportfolios. Wie der Name vermuten lässt, ist sie dafür entwickelt worden, den Markt für alle Abrechnungsanbieter zu öffnen, indem sie den Datentransfer zwischen den Partner vereinfacht. Nach der Ankündigung des neuen Portfolios im Februar dieses Jahres sind nun bereits 29 Partner an Bord, die an die Plattform angeschlossen sind. Dazu zählen u.a. der globale Abrechnungsdienstleister Chrome River (http://www.chromeriver.com/) sowie Microsoft, Coupa, MobileXpense und Expensify.



Zeit für Reisekostenabrechnung oftmals Ärgernis



Wie die neueste "Business and Travel Technology"-Studie (https://w ww.egencia.com/public/de/2017/07/17/geschaeftsreisende-kaempfen-bei-d er-einreichung-ihrer-reisekosten-immer-noch-mit-papierbelegen/) von Egencia herausfand, ist der Zeitaufwand für die Kostenaufstellung ein zentrales Ärgernis für Geschäftsreisende. Im Schnitt nimmt diese Arbeit für eine dreitägige Geschäftsreise 22 Minuten in Anspruch - fünf Minuten zu viel, finden die Befragten. 41 Prozent fertigen immer noch Papierabrechnungen an, in Deutschland sind es sogar 45 Prozent. Nur 25 Prozent der deutschen Geschäftsreisenden nutzen ein Onlinetool - im weltweiten Vergleich (34 Prozent) ist das der niedrigste Wert.



Auch wenn einige Reisende bereits Reisekosten-Abrechnungsprogramme nutzen, so sind diese oft kompliziert mit mehreren Fenstern oder erfordern verschiedene Log-ins - von dem für das Reisemanagement-Programm, über den Kreditkarten-Account bis hin zur Abrechnungslösung. Um dies zu vereinfachen, hat Egencia das neue integrierte Reisekostenportfolio entwickelt, das nur einen Log-in und eine Datenquelle für alles nutzt.



Demo auf der GBTA - Buchung und Abrechnung in einem System



Auf der GBTA Convention in Boston, die vom 17. bis 18. Juli 2017 stattfindet, präsentiert Egencia zusammen mit Chrome River an Stand #1951 (http://gbta17.mapyourshow.com/7_0/exhibitor/exhibitor-details. cfm?ExhID=T0000085) die Funktionalität des vollintegrierten Tools. Der globale Abrechnungsdienstleister war der erste Partner, der an die Open Connect Plattform angeschlossen wurde. "Die Zusammenarbeit mit Egencia ermöglicht uns, unseren Kunden ganz einfach die selbe Lösung für die Reisebuchung und den Abrechnungsprozess bereitzustellen, egal wo auf der Welt sie auch sind", sagte Alan Rich, Chief Executive Officer von Chrome River.



Rob Greyber, Präsident von Egencia, erklärt die Vorteile der neuen Plattform: "Der Unterschied zwischen einem guten Reiseprogramm und einem exzellenten ist die Auswahl, die es bietet. Wir haben eine offene Lösung entwickelt, um unseren Kunden die Wahl zu lassen, welches Abrechnungssystem sie nutzen wollen. Wir erweitern den Service noch, indem wir unseren Kunden den direkten Zugriff darauf von unserer Plattform aus bieten - so können Abrechnungen mit nur einem Klick erstellt werden. Das Resultat ist nahtlos: Nutzer haben ein Abrechnungs- und Reisemanagement-System in einem. Die Reaktion des Marktes auf unsere Lösung ist bisher sehr positiv und wir freuen uns, bereits viele Partnern gefunden zu haben."



Unter anderem folgende Partner sind bereits an die Egencia Connect Plattform angebunden: Chrome River, Traveldoo®, Microsoft, MobileXpense, Coupa, DIMO (Notilus & In-one), Expensify, Insperity® ExpensAble®, DATABASICS



Über Egencia



Egencia macht Geschäftsreisen durch innovative Technologien einfacher. Im Mittelpunkt stehen dabei die Geschäftsreisenden und ihre Anforderungen - Egencia gibt ihnen intuitive Lösungen an die Hand, die ihre Reisen einfacher und effektiver machen. Das breite Portfolio umfasst Reiseanbieter aus den Bereichen Flug, Hotel, Mietwagen und Bahn. Mit dem technologischen Knowhow und dem Feedback von Millionen von Nutzern der Muttergesellschaft, der Expedia-Gruppe, bietet Egencia Geschäftsreisenden das, was sie benötigen: Informationen, Technologie, Service und Reporting gebündelt in einem Travel-Management-System.



Egencia ist weltweit in mehr als 65 Ländern mit fachkundigem Service vertreten. Mehr Informationen auf www.egencia.de oder via Twitter @EgenciaDE (http://twitter.com/egenciade).



© 2017 Egencia, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Name und das Logo Egencia sind als Marke registriert oder ein Trademark der Expedia Gruppe in den USA und/oder anderen Märkten. Andere Logos, Produkte oder Firmennamen, welche hier erwähnt werden, können den jeweiligen Inhabern gehören. CST # 2083922-50.



Über Chrome River



Chrome River Technologies, Inc. sorgt für florierende Geschäfte bei einigen der weltweit größten und angesehensten globalen Organisationen. Unsere hochkonfigurierbaren Cloud-basierten Lösungen zur Kostenberichterstellung und automatischen Lieferantenrechnungen bieten eine elegante und intuitive Benutzeroberfläche, die auf Smartphone, Tablet und Laptop das gleiche qualitativ hochwertige Nutzererlebnis bietet. Unsere SaaS-Produkte bieten eine Weltklasse Business Rules Engine und technologische Infrastruktur mit einer völlig agilen Lösung, die das sich stetig verändernde Geschäftsklima unterstützt und alle - vom CFO, AP und Travel Manager bis hin zum und Geschäftsreisenden - lieben werden.



Um herauszufinden, wieso mehr als eine Millionen Nutzer von 600 Organisationen weltweit auf Chrome River vertrauen, kontaktieren Sie uns unter +1 888 781 0088 oder besuchen Sie uns unter www.chromeriver.com oder auf Facebook (https://www.facebook.com/chromeriver), Twitter (https://twitter.com/chromeriver) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/chromeriver).



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20130916/CG79319LOGO-a



OTS: Egencia newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78868 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78868.rss2



Pressekontakt: Annie McElroy-Arnaud Communications Manager Egencia Europe E-Mail: a.mcelroyarnaud@egencia.com Büro: +33 1 73 01 02 21



Carolin Campe noble kommunikation E-Mail: ccampe@noblekom.de Büro: +49 6102 36660