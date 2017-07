London und Pisa, Italien (ots/PRNewswire) - Calypso Technology Inc., ein führender Anbieter von Software für Kapitalmärkte und Anlageverwaltung, und LIST, ein Anbieter von innovativer Software für den elektronischen Handel, gaben heute ihre Partnerschaft für die Bereitstellung von Abwicklungs- und Compliance-Lösungen bekannt, die vollständig in die Front-to-Back-Plattform von Calypso integriert sind.



Die beiden Unternehmen haben, aufbauend auf der Technologie von LIST und deren Integration in die Plattform von Calypso, mit einer europäischen Großbank die Bereitstellung einer MiFID-II-konformen Unternehmensplattform vereinbart, die Nachweisführung, Überwachung und Berichtswesen einschließt und das sprachbasierte OTC-Geschäft für festverzinsliche Produkte der Bank in einen vollständig digitalisierten Arbeitsablauf umwandelt.



"Die durchgehende Digitalisierung des Handelsprozesses ist für Risikomanagement, Compliance und Kosteneffizienz unumgänglich", sagte Philippe Carrel, Chief Alliance Officer von Calypso. "Durch die Integration der fortschrittlichen Lösungen unseres Partners LIST kann Calypso eine einmalig integrierte Lösung bereitstellen, welche die Anforderungen von MiFID II erfüllt, dabei die Funktionen des Handels- und Risikomanagements der Plattform verwendet und in der Cloud verfügbar ist."



"LIST ist stolz, mit einem führenden Unternehmen bei Kapitalmarktsoftware, wie Calypso, eine Partnerschaft einzugehen", sagte Andrea Simonelli, Mitgründer und COO von LIST. "In den letzten drei Jahrzehnten haben wir unübertroffene Erfahrung bei der Bereitstellung von Technologie für den elektronischen Handel und Compliance entwickelt. Wir sind überzeugt, dass der Markt heute eine noch stärkere, durchgehende Integration benötigt und das ist auch der Grund, wieso wir glauben, dass die Integration der Handels- und Compliance-Funktonen von LIST in Calypso dem Markt erheblichen Mehrwert liefern kann."



Über Calypso Technology



Calypso Technology, Inc. ist ein führender Anbieter von Anlageklassen übergreifenden Front-to-Back-Technologielösungen für Finanzmärkte. Seine preisgekrönten Lösungen steigern die Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit über verschiedene Branchen hinweg, darunter Kapitalmärkte, Anlagemanagement, Zentralbankwesen, Clearing, Treasury und Liquidität sowie Sicherheiten. In den vergangenen 20 Jahren hat Calypso innovative Lösungen für den Handel, das Risikomanagement, die Verarbeitung und das Rechnungswesen bereitgestellt und komplexe Herausforderungen vereinfacht.



Mit mehr als 35.000 Anwendern in über 60 Ländern ist Calypso bei entstehenden Technologien führend. "Calypso" ist eine in den USA, der EU und anderen Rechtsräumen eingetragene Marke von Calypso Technology, Inc. Marken oder Dienstleistungsmarken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und müssen entsprechend behandelt werden.



www.calypso.com



Über LIST



LIST wurde 1985 gegründet und verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrung bei der Entwicklung innovativer Lösungen für den elektronischen Handel und die Einhaltung behördlicher Auflagen. Das Unternehmen arbeitet weltweit mit 135 Kunden in 15 Ländern. Zu den Kunden LISTs zählen weltweite Finanzunternehmen, Sell-side Makler, Buy-side Institutionen, regionale und lokale Banken sowie geregelte Märkte und Handelsplätze.



LIST hat unübertroffenes Fachwissen bei der Entwicklung elektronischer Handelssysteme für festverzinsliche Produkte und Aktien aufgebaut. LIST bietet MiFID-II-konforme Multi-Asset- und Multi-Venue-Plattformen für den elektronischen Handel E-Commerce und Brokerage sowie Best Execution, SOR und Internalisierungslösungen an.



www.list-group.com



