Wien - Der Leiter der BlackRock-Tochter iShares, Mark Wiedman, rechnet mit einem noch rasanteren Wachstum bei börsengehandelten Indexfonds (ETFs) in Europa, so die Experten von "FONDS professionell"."Der große Push kommt erst noch, er wird von neuen Vorschriften für das Privatkundengeschäft getrieben", habe Wiedman im Interview mit der Wirtschaftszeitung "Handelsblatt" gesagt. In den USA habe sich aus dem gleichen Grund die Wachstumsrate verdoppelt. Dort müssten sich die Finanzberater meist von ihren Kunden separat bezahlen lassen. Sie dürften keine Ausgabeaufschläge oder Provisionen mehr einnehmen.

