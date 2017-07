Die EU-Kommission will mehr für die jüngeren Generationen tun. Sie fordert eine Rentenreform, die der demografischen Entwicklung gerecht wird. Außerdem sei es für junge Menschen zu schwierig, eine Arbeit zu finden.

Trotz einer verbesserten Arbeitsmarktlage sind in Europa nach Einschätzung der EU-Kommission noch große Anstrengungen nötig, um den Lebensstandard künftiger Generationen zu sichern. EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen forderte am Montag bei der Vorstellung des neuen EU-Sozialreports in Brüssel unter anderem eine Rentenreform, die der ...

