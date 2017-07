Der Neubau wird am Hauptstandort Am Kessler 9 in Bestenheid errichtet. Mit einer Fläche von ca. 450 m² für das Applikationszentrum und etwa 330 m² für Schulungs- und Büroflächen erweitert Pink seinen Hauptstandort. Geplant ist die Fertigstellung im Frühjahr 2018.

Das Zentrum bietet Raum für Schulungen, Tagungen sowie umfangreiche Applikationsleistungen für die Bereiche Plasma- und Trocknungstechnik ...

