Die Politik hat das Thema lange verschlafen. Jetzt erobern die großen Technologiekonzerne die Klassenzimmer und ziehen sich künftige Fachkräfte und Kunden heran.

Aus umgedrehten Trinkbechern und drei angeklebten Filzstiften baut der zehnjährige Mark Ziegler einen fantastischen Kritzelroboter. Wie eine futuristische Langbeinmonsterpuppe flitzt das surrende, von Elektromotoren angetriebene Ding über die Papierbahn und zieht dabei bunte Linien. Drei Tage lang haben Mark und 200 andere Kinder unter dem Zeltdach eines alternativen Kulturzentrums in Berlin an ihrem Roboter herumgetüftelt und dabei bereits das Einmaleins der kindergerechten Programmiersprache Turtle gelernt. Später werden sie eine elektronische Schaltung entwickeln, ein Messgerät, das die Verschmutzung von Wasser anzeigt. Der Viertklässler ist begeistert: "Ich finde es toll, zu programmieren - und nicht nur einen Text am Computer einzutippen."

Das Camp, das an ein Pfadfinderlager erinnert, ist Teil der Initiative Code Your Life, mit der sich der Technologiekonzern Microsoft zu einer Bildungseinrichtung aufschwingt. Seit mehr als zwei Jahren versucht das US-amerikanische Unternehmen, Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren fürs Programmieren zu begeistern. Mehr als 350 Schulen hat es bereits zum Mitmachen bewegt. Ein Beispiel für gesellschaftliches Engagement, so Microsoft. Und natürlich auch eine Investition: Microsoft zieht sich mit Code Your Life auch wertvolle Fachkräfte und Kunden heran.

Wertvolle Fachkräfte und Kunden

Der Softwaregigant ist nicht der einzige Konzern, der mit Macht in deutsche Klassenzimmer drängt. Google will Anfang kommender Woche in München eine bundesweite Bildungsinitiative präsentieren. Apple rüstet Schulen mit iPads aus und hat vor Kurzem Fortbildungsmaterialien für Lehrer nach Deutschland gebracht, die Programmierkurse anbieten wollen. Und der deutsche Softwarekonzern SAP unterstützt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) beim Bau der Schul-Cloud, einer einheitlichen Infrastruktur, über die Lehrer Unterrichtsmaterialien digital an ihre Schüler verteilen können.

Bislang ist der Alltag an deutschen Schulen noch ziemlich analog. Von Schul-Clouds ist allenfalls in Konzeptpapieren die Rede. Auch steht längst nicht jedem Schüler ein Tablet zur Verfügung. Nun will die Politik nachholen, was sie versäumt hat. Digitale Bildung wird zum Wahlkampfthema.

Die SPD setzt auf "vernetzte digitale Lern-Plattformen". Die Liberalen wollen "in den nächsten fünf Jahren pro Schüler zusätzlich insgesamt 1000 Euro für Technik und Modernisierung investieren". Und die Union verspricht, bundesweit alle Schulen ans schnelle Internet anzubinden. Mit der Schul-Cloud, einem der Prestigeprojekte der großen Koalition, wolle man "über Deutschland hinaus neue Maßstäbe setzen".

Bereits im vergangenen Herbst hat Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) fünf Milliarden Euro in Aussicht gestellt, um alle 40.000 Schulen in den nächsten Jahren mit der Infrastruktur für digitale Lehrinhalte wie WLAN und Glasfaserverbindungen auszustatten. Eine Bund-Länder-Vereinbarung steht zwar noch aus. Zumindest aber lässt sich erahnen, welch ein enormer Markt da entsteht. Und derjenige, der den besten Draht zu den Bildungspolitikern hat, wird davon das größte Stück abbekommen. Die Träger, zumeist die Gemeinden, bestimmen die technische Ausstattung einer Schule; die Länder die Lehrpläne.

Egoismus im Gewand der Philanthropie

Die Techkonzerne drängen in die Lücke, die Politiker durch jahrelanges Nichtstun erst entstehen ließen. Und sie tun dies in ihrer typischen Art: versprechen, die Welt zu verbessern - und sind doch getrieben von knallharten Geschäftsinteressen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...