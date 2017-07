Unterföhring (ots) -



Eins müssen sogar seine Feuilleton-Kritiker anerkennen: Arnold Schwarzenegger hat sich selbst immer wieder neu erfunden. Er war ein steiermärkischer Provinzbursche, der mit 20 "Mister Universum" und zur lebenslangen Bodybuilding-Ikone wurde. Er startete eine erfolgreiche Businesskarriere in Kalifornien und wurde so in den Siebzigern Millionär. Das war noch vor seiner Filmkarriere, die trotz etlicher Anläufe erst 1982 mit "Conan" richtig begann. Zehn Jahre später war "Terminator" Arnie trotz oder gerade wegen seines ungelenken Akzents der größte und bestbezahlte Filmstar der Welt. Noch unglaublicher war seine Wandlung zum US-Spitzenpolitiker: Der Immigrant wurde Gouverneur des bevölkerungsreichsten Bundesstaats Kalifornien und hielt sich über zwei Amtszeiten. Er profilierte sich als progressiver Umweltpolitiker - nicht zuletzt legt sich der "Gouvernator" im Moment öffentlichkeitswirksam mit der Trump-Administration an. Schwarzenegger gönnt sich keine Ruhe. Seit seinem Ausscheiden aus dem Amt spielt er in bis zu drei Filmen jährlich. Am 30. Juli wird Arnie 70 Jahre alt. Offenbar kein Alter für die "Austrian Oak"!



