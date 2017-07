Dublin (ots/PRNewswire) -



Die siebte Staffel von Game of Thrones® wird endlich ausgestrahlt. Die Erfolgsserie wurde hauptsächlich in Nordirland gedreht, und um die einmaligen Drehorte, von Winterfell bis zu den Eiseninseln, zu verewigen, präsentiert das irische Fremdenverkehrsamt "Tourism Ireland" einen gigantischen, 77 Meter langen Wandteppich im Bayeux-Stil.



Der epische Wandteppich bringt die Irrungen und Wirrungen der Figuren in ihren heldenhaftesten und schändlichsten Szenen zum Leben.



Der Wandteppich ist aus nordirischem Leinen gewebt und zeigt Szenen aus den Game of Thrones®-Staffeln 1 bis 6 - unter anderem die Rote Hochzeit, das goldene Lennister-Haar, das smaragdgrüne Seefeuer, die kaltblauen Weißen Wanderer und die dreiäugigen Raben. Den Wandteppich können Sie sich unter folgendem Link anschauen: http://www.ireland.com/game-of-thrones-tapestry.



Der Wandteppich wird im Ulster Museum (http://nmni.com/um) in Belfast, Nordirland, ausgestellt. Ab Samstag, den 22. Juli 2017, wird die Öffentlichkeit das Meisterwerk bestaunen können.



Nach dem Start der Ausstrahlung der siebten Staffel am 17. Juli werden jede Woche neue Teile des Wandteppichs enthüllt, in denen zentrale Szenen der vorigen Episode gezeigt werden. Tourism Ireland wird diese neuen Abschnitte über die sozialen Medien teilen. Die Fans haben dann die Gelegenheit, die Enthüllung im Zeitraffer mitzuerleben oder sich Videos anzuschauen.



Weitere Informationen über den Wandteppich finden Sie auf ireland.com, der Website von Tourism Ireland. Über die interaktive App "Northern Ireland Game of Thrones® Wandteppich" werden Fans und Follower die Möglichkeit haben, mittels eines Zooms den Wandteppich ganz genau zu betrachten und die besten Szenen noch einmal zu erleben.



Die Game of Thrones® Wandteppich-App kann auch dazu genutzt werden, Szenen über die sozialen Medien mit Freunden zu teilen. Zudem sind zahlreiche Drehorte in Nordirland verlinkt.



Tipps zur Planung einer Tour hinter die Kulissen des Game of Thrones®-Territoriums finden Sie auf http://www.ireland.com/gameofthrones.



Weitere Informationen zu den Game of Thrones®-Drehorten in Nordirland und zur neuen Wandteppich-App gibt es auf http://www.ireland.com/game-of-thrones-tapestry/



