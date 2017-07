Brüssel - Noch nie waren so viele Menschen in der EU erwerbstätig wie heute, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die Arbeitslosenquote hingegen ist auf dem niedrigsten Stand seit Dezember 2008.

Den vollständigen Artikel lesen ...