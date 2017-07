Hannover - Zum Wochenbeginn notiert der EURIBOR 3M-Satz marginal höher bei -0,330%, größere Bewegungen sind aber bis auf weiteres sehr unrealistisch, so die Analysten der Nord LB.In dieser Woche stehe vor allem die Juli-Sitzung des EZB-Rates im Fokus der Investoren. Am Donnerstag sei zwar erneut eine Änderung an den Parametern des Anleihekaufprogramms (EAPP) oder gar den Leitzinsen sehr unwahrscheinlich. Allerdings könnte in Vorbereitung auf einen langsamen geldpolitischen Exit die Kommunikation weiter adjustiert werden. Im Juni habe der EZB-Rat die Risiken für die Wirtschaft als "broadly balanced" bezeichnet und den zinsbezogenen Easing Bias fallen gelassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...