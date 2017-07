New York - Das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 haben sich am Montag nach ihrem Rekordlauf stabil gezeigt. Die zwei wichtigsten Indizes der technologielastigen Nasdaq-Börse hingegen legten zugleich moderat zu. Allerdings hatten sie auch nicht, wie die beiden US-Standardwerte-Indizes, am Freitag Bestmarken erreicht. Auf ihre letzten Rekordstände waren sie Anfang Juni gestiegen.

Der Dow pendelte am Montag im frühen Handel mit zuletzt minus 0,06 Prozent auf 21 624,37 Punkte um seinen Schlussstand vor dem Wochenende. Der S&P 500 legte um 0,06 Prozent auf 2460,70 Punkte zu, während der Nasdaq-Auswahlindex 100 um 0,18 Prozent auf 5848,18 Punkte stieg.

Die Aussicht auf ein behutsames geldpolitisches Agieren der US-Notenbank (Fed) hatte am Freitag die Börsen angetrieben, nachdem die Fed-Vorsitzende Janet Yellen entsprechende Signale gesendet hatte. Die aktuell veröffentlichten, enttäuschenden Stimmungsdaten aus der Industrie im US-Bundesstaat New York wirkten sich indes kaum aus. Der Empire-State-Index war im Juli stärker gefallen ...

