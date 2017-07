Zürich - Die in der digitalen Gesundheit tätige Schweizer Firma dacadoo hat heute ihre neuste Version der digitalen und mobilen Gesundheitsplattform mit vielen neuen Funktionen und signifikanten Verbesserungen lanciert.

Die Schweizer Firma dacadoo entwickelt eine digitale Gesundheitsplattform, mit der die Nutzer aktiv ihre Gesundheit auf einfache und spielerische Art verstehen, verfolgen und verbessern können. dacadoo wendet Motivationstechniken aus Onlinespielen, Dynamiken aus sozialen Netzwerken, personalisiertes Feedback und ein integriertes Belohnungssystem an, um Nutzer zu motivieren, aktiv zu bleiben und zu einem gesünderen Lebensstil zu finden. Verfügbar in 11 Sprachen, bietet dacadoo ihre Plattform und Technologie Versicherungen und Unternehmen im Gesundheitsbereich, sowie Arbeitgebern als digitale Plattform für Gesundheitsförderung an.

Als Plattform-Anbieter mit einem Software-as-a-Service (SaaS) Geschäftsmodell, lanciert dacadoo regelmässig neue Versionen. Die Firma informierte heute, dass sie ihre neuste Version (Version 3.5.0) der preisgekrönten Gesundheitsplattform lanciert hat, welche die meisten neuen Funktionalitäten und Verbesserungen seit langem mit sich bringen. Die dacadoo Gesundheitsplattform kann über mobile Apps für iPhone und Android Smartphones, sowie über einen Web-Browser benutzt werden. Einige der Höhepunkte der neuen Version sind:

Neuer Registrationsprozess: Um die erste Benutzererfahrung weiter zu verbessern und einfacher zu machen, hat dacadoo den Registrierungsprozess auf den mobilen Apps für iPhone und Android Smartphones sowie dem ...

