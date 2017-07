Lieber Leser,

in der vergangenen Woche ging es in der Beitragsserie "Amazon gegen Google" um die beiden Smart-Speaker Echo Dot sowie den GoogleHome Assistant. Zwar hat der GoogleHome Assistant nach einem Test mit 5.000 zufälligen Fragen eindeutig die Nase vorn, doch Amazons Alexa mausert sich so langsam zu einer Marke und hat damit einen entscheidenden Vorteil. Alle sprechen derzeit, wenn es um Smart-Speaker geht, von Alexa. Dem in diesem Fall durchaus qualitativ hochwertigeren ... (Rami Jagerali)

