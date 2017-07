STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Debatte um Fahrverbote:

"Am Ende ist nicht allein die Palette an Konzepten und Alternativen zum eigenen Pkw entscheidend. Die individuellen Interessen in eine Art mobiles Gemeinwohl einzubinden und diesem unterzuordnen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Dazu braucht es einen ausgeprägteren politischen Willen als bisher, eine schnellere Umsetzung dieses Willens und ein Umdenken bei Industrie und Handel. Doch selbst wenn es gelingt, einen neuen mobilen Angebots-Mix für Ballungsräume zu schaffen: Er wird nicht mit alten Verhaltensmustern funktionieren. Nur wenn es die Bereitschaft der Bürger gibt, buchstäblich neue Wege zu gehen, kann die urbane Mobilität gesichert und die Lebensqualität gesteigert werden."/zz/DP/jha

