MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Merkel und Braunkohle:

"Vier Worte sind es, und sie finden sich in genau dieser Reihenfolge im Wahlprogramm der Union: "Ausstieg - aus - der - Braunkohle". Noch vor vier Jahren wäre so eine Reihung undenkbar gewesen, nun aber hat die Kanzlerin das in ihrem Sommerinterview noch einmal unterstrichen. Erst müsse man regeln, was aus den Beschäftigten wird. Danach aber könne man einen solchen Ausstieg "ins Auge fassen". Damit ist die Tür offen (...) Taktisch birgt Merkels Wende für die Union jede Menge Vorteile. Eine Bundestagswahl wird kaum in den Braunkohlerevieren entschieden werden, dafür ist deren Bedeutung zu gering. Aber räumt die CDU-Chefin räumt gerade eine Hürde für eine schwarz-grüne Koalition ab: Ohne einen Fahrplan für den Ausstieg würden die Grünen kaum in ein Bündnis einwilligen."/zz/DP/jha

AXC0009 2017-07-18/05:35