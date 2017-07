New York - Nach ihrem jüngsten Rekordlauf haben das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 zu Wochenbeginn ihre Gewinne gehalten.

Die enttäuschenden Stimmungsdaten aus der Industrie im US-Bundesstaat New York lieferten keine wegweisenden Impulse. Der Empire-State-Index war im Juli stärker gefallen als von Experten erwartet. Da er jedoch immer noch weit im Expansionsbereich liege, seien bestehende Hoffnungen auf eine stabile Industriekonjunktur zu Beginn des dritten Quartals nach wie vor berechtigt, hiess es von der Landesbank Helaba.

Der Dow pendelte am Montag in einer engen Spanne um seinen Schlussstand vom Freitag und beendete den Tag mit minus 0,04 Prozent auf 21'629,72 Punkte. Vor dem Wochenende hatte er bei 21 681,53 Punkten den höchsten Stand in seiner bisherigen Geschichte markiert. Der S&P 500 zeigte sich am Montag mit minus 0,01 Prozent auf 2459,14 Punkte stabil. Sein Rekordhoch am Freitag liegt damit keine vollen 5 Punkte über diesem Schlussstand. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 trat mit plus 0,03 Prozent auf 5839,74 Punkte ebenfalls auf der Stelle.

Die Aussicht auf ein behutsames geldpolitisches Agieren der US-Notenbank (Fed) hatte am Freitag die Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...