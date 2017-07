The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.07.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0370634633 EXPORT-IMPORT BK 17/25MTN BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000DG4UBE8 DZ BANK IS.A780 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA US219868BY14 CORP. ANDINA FOM. 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA US65540KAB17 NONGHYUP BK 17/22MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USG2120QAB26 CHINA S.P.G.I.FIN. 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA USY57657AA90 MARBLE II PTE. 17/22 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1577956516 NMG FINCO 17/22 REGS BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1611011922 DR.PENG HLDG H.K. 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1617562290 MALEDIVEN 2022 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1617833584 APL REALTY HLDGS 17/24 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1619003970 NAN FUNG TR.II 17/UND. BD02 BON USD N

CA XFRA XS1629465797 DIANJIAN H. 17/UND MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1634523754 AT SECURITIES 17/UND. FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1640528854 SKIPTON BUILD. 17/22 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1647643110 HEMA BONDCO I 17/22 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1648266788 ALFA BOND ISS. 17/21 MTN BD02 BON RUB N

CA XFRA XS1648303813 MAXEDA DIY 17/22 REGS BD02 BON EUR N

CA GC3 XFRA AU000000NVX4 NOVONOX LTD. EQ00 EQU EUR N

CA VL1 XFRA AU000000QGL3 QUANTUM GRAPHITE LTD EQ00 EQU EUR N

CA KT9 XFRA CA37637H1055 GIYANI METALS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA NA8P XFRA CA52471L3020 LEGEND GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 0FJ XFRA KYG3R83K1037 FOXCONN IN.T.DL-,01953125 EQ00 EQU EUR N

CA MB0 XFRA KYG606301037 MFC BANCORP LTD EQ00 EQU EUR N