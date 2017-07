The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.07.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3TB0000127 AUSTRALIA 2017 135 BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0016253640 PFBRBANK 03-17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000LB0HF30 LBBW GM-FLOATER 11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA USG1593PAB43 BR MALLS INTL 11/UND REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0B4U6 DEKA IHS SERIE 7295 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5XJ4 HSH NORDBANK GMZ 1 16/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US064159FK71 BK NOVA SCOTIA 14/17 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0643974198 SWED.EXP. CRED. 11/17 MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA DE000HSH4WT8 HSH NORDBANK SZ 25 15/25 BD02 BON EUR N

CA 7B8E XFRA FR0010921544 BPCE S.A. 10/17 MTN BD03 BON EUR N

CA BSD3 XFRA ES06139009P1 BCO SANTANDER -ANR.- EQ01 EQU EUR N