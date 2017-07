Washington - Nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump sollen mehr Produkte die Aufschrift "Made in America" tragen. Der Republikaner warb am Montag dafür, wieder mehr in den Vereinigten Staaten zu produzieren. "Wenn wir Produkte kaufen, die in den USA hergestellt wurden, dann bleibt der Profit hier, die Einnahmen bleiben hier, und vielleicht am Wichtigsten von allen, die Jobs bleiben hier", erklärte Trump bei einer Rede im Weissen Haus.

