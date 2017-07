FRANKFURT (dpa-AFX) - Der wiedererstarkte Euro dürfte den deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst belasten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,11 Prozent tiefer auf 12 573 Punkte. Damit würde das Börsenbarometer an seine moderaten Verluste vom Wochenauftakt anknüpfen.

Der Kurs des Euro knüpfte in der Nacht mit dem Sprung über die Marke von 1,15 US-Dollar an seinen jüngsten Aufwärtstrend an. Bisher hinterließ der stärkere Euro nur wenig Spuren am Aktienmarkt. Allerdings kann eine starke Gemeinschaftswährung die Exportwirtschaft belasten. Daher warten die Anleger im Zuge der anlaufenden Berichtssaison auf Signale der Unternehmen, was der Euroanstieg für sie bedeutet.

Derweil setzte die Lufthansa einen positiven Akzent. Die Fluggesellschaft erwartet nach einem starken ersten Halbjahr 2017 mehr Gewinn als bislang. Auf der Konjunkturseite richten sich die Blicke unter anderem auf die ZEW-Konjunkturerwartungen./mis/fbr

