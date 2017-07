FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SEITWÄRTS - Der wiedererstarkte Euro dürfte den deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst belasten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,11 Prozent tiefer auf 12 573 Punkte. Damit würde das Börsenbarometer an seine moderaten Verluste vom Wochenauftakt anknüpfen.

USA: - ABWÄRTS - Nach ihrem jüngsten Rekordlauf haben das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 zu Wochenbeginn ihre Gewinne gehalten. Die enttäuschenden Stimmungsdaten aus der Industrie im US-Bundesstaat New York lieferten keine wegweisenden Impulse.

ASIEN: - ABWÄRTS - Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstagmorgen überwiegend mit roten Vorzeichen präsentiert. Händler machten dafür zum einen Nachrichten aus den USA verantwortlich, wo US-Präsident Donald Trumps Reform der staatlichen Gesundheitsfürsorge Obamacare wackelt. Außerdem verweisen Experten auf die Volksrepublik China. Dort machten sich trotz starker Wirtschaftsdaten vom Vortag Sorgen um kleinere Unternehmen und um eine weitere Regulierung seitens des Staates breit. Der CSI 300, in dem die wichtigsten Werte des Festlands gelistet sind, lag fast ein Prozent im Minus. Auch in Japan musste der Leitindex Nikkei nach einem Feiertag Abschläge hinnehmen. Ein stärkerer Yen belastete die Kurse.

DAX 12.587,16 -0,35% XDAX 12.583,21 -0,56% EuroSTOXX 50 3.516,35 -0,27% Stoxx50 3.164,53 -0,12% DJIA 21.629,72 -0,04% S&P 500 2.459,14 -0,01% NASDAQ 100 5.839,74 0,03% Nikkei 225 20.010,63 -0,54% (7:05 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - BEHAUPTET - Der Bund-Future dürfte behauptet in den Tag starten. Dirk Gojny, Experte der National-Bank, erwartet eine Handelsspanne zwischen 160,75 und 162,10. Aufgrund der Tagung des EZB-Rates am Donnerstag dürften viele Anleger lieber abwarten.

Bund-Future 161,28 0,07%

DEVISEN: - AUFWÄRTS - Der Euro hat am Dienstag zugelegt. Die Gemeinschaftswährung legte am Morgen um fast einen halben Prozent auf 1,1529 US-Dollar zu. Der Euro hatte sich bereits im US-Handel des Vortages fester gezeigt. Erst in der vergangenen Woche war bei 1,1489 Dollar der bislang höchste Stands seit über einem Jahr erreicht worden.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1529 0,44% USD/Yen 112,14 -0,43% Euro/Yen 129,29 0,02%

ROHÖL - SEITWÄRTS - Die Ölpreise haben sich am Dienstag kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Morgen 48,45 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung stieg um ein Cent auf 46,03 Dollar.

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0031 2017-07-18/07:38