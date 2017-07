Der frühere Name war France Telekom. Der Marktwert von range beträgt 37 Mrd. € für die Nummer 1 in Frankreich mit einem höheren Marktanteil in Frankreich als die Dt. Telekom in Deutschland. Der Kauf eines anderen Mobilfunkers gilt daher als wenig wahrscheinlich, weil Brüssel dies untersagen würde. Einst war rance Telekom größter Eigner von Mobilcom, der heutigen Freenet. Damit wurden rund 3 Mrd. € in den Sand gesetzt, was zu erheblichen Querelen mit Paris führte. Der Sprung über den Rhein gilt in Paris als die logische Folge für eine europaweite Expansion mit wirklichenSchwergewichten. Wie aufstellen? Der Orange-Kurs liefert zurzeit keine brauchbaren Indizien, aber ein Niveau um rund 14 € reicht aus, erhebliche Phantasie in den Kurs zu blasen, wenn ein solcher Ansatz ruchbar wird. Dann sind Orange und Freenet die beste Wette darauf als längeres Ziel. AuchTelefonica Deutschland kommt aus Pariser Sicht in Frage, wofür Minderheiten (bis 50 %) als brauchbare Vehikel reichen. Zwischen Orange und Telefonica gibt es ohnehin hinreichende Querverbindungen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 28 vom 15.7.2017.



